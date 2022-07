Verkaufsboom: Angst vor Gepäckverlust – jetzt packen Schweizer GPS-Tracker in ihre Koffer

Der Wirtschaftspsychologe Christian Fichter sagt auf Anfrage, dass es sehr gut möglich sei, dass nun viele Leute GPS-Tracker in ihre Koffer packen.

Digitec Galaxus vermutet darum, dass viele Menschen in der Schweiz GPS-Tracker nutzen, um beim Reisen ihre Koffer zu tracken.

Der Absatz von Koffern und GPS-Trackern ist in der Schweiz gleichzeitig nach oben geschnellt.

Die Schweizerinnen und Schweizer sind wieder im Reisefieber: Im Juli und August verreisen viele in den Sommerurlaub, und Luxus-Ferien liegen trotz rekordhoher Flugpreise im Trend. Das Reisechaos an den Flughäfen und Check-in-Schaltern bereitet den Reisefans allerdings Kopfzerbrechen.

Das spürt auch Digitec Galaxus. Der Onlinehändler hat in den letzten Wochen massiv mehr Koffer und Rucksäcke verkauft als normal. Doch nicht nur das: Auch der Absatz von GPS-Trackern boomt.

Ein GPS im Koffer für den Notfall

Digitec Galaxus geht davon aus, dass die gestiegenen Absatzzahlen von GPS-Trackern eine direkte Folge der chaotischen Zustände an den Flughäfen sind. Die Vermutung liegt nahe: Wer auf Reise geht, sorgt sich um sein Hab und Gut und packt darum nicht nur Kleider in seinen Koffer, sondern auch einen GPS-Tracker.

Die Idee dahinter ist, dass ein Tracker im Notfall ermöglicht, einen verloren gegangenen Koffer per App zu lokalisieren. Die Angst, sein Gepäck zu verlieren, könnte ein Grund dafür sein, dass GPS-Tracker nun besonders häufig im Warenkorb landen. Ihr Absatz stieg laut Digitec Galaxus in einem Jahr um 163 Prozent.

Sicherheit statt Ungewissheit

Gleichzeitig stieg der Absatz von Reisegepäck um 120 Prozent. Vergleiche man das erste Halbjahr mit den ersten sechs Monaten im Jahr 2021, betrage das Plus sogar 158 Prozent. Die Absatzzahlen seien höher als vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie (siehe Box).

Gibt es zwischen dem gestiegenen Absatz der Koffer und den GPS-Trackern also einen Zusammenhang? 20 Minuten hat die Wirtschaftspsychologin Dorothea Schaffner von der Fachhochschule Nordwestschweiz gefragt, was sie von der Theorie von Digitec Galaxus hält. Sie sagt, dass die Daten des Onlinehändlers nicht eindeutig belegen, dass die gekauften GPS-Tracker auch wirklich in den Koffern landen.