Credit Suisse: Angst vor Kollaps – CS-Aktie stürzt um über 10 Prozent ab

Führungskräfte der Bank verbrachten das Wochenende damit, Grosskunden und Investoren über ihre Liquidität und Kapitalposition zu beruhigen. «Ein Punkt, der vielen Anspruchsgruppen Sorgen bereitet, einschliesslich der Spekulationen in den Medien, sind nach wie vor unsere Kapitalisierung und finanzielle Stärke. Unsere Position in dieser Hinsicht ist klar. Die Credit Suisse verfügt über eine starke Kapital- und Liquiditätsposition und eine solide Bilanz. Die Entwicklung des Aktienkurses ändert nichts an dieser Tatsache.», schreibt die Credit Suisse gemäss der «Financial Times» am Sonntag in einer Mitteilung an die Führungskräfte.