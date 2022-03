Conference League: FCB-Fanartikel sind auf Marseilles Strassen verboten

Im Achtelfinal in der Conference League muss Basel gegen Olympique Marseille ran. Vor der Partie warnt der Club seine Fans, die Anhänger dürfen in Südfrankreich keine Fan-Kleidung tragen.

Hier stürmten Marseille-Anhänger das Vereinsgelände. Twitter

Darum gehts Um 21 Uhr tritt der FC Basel in der Conference League gegen Olympique Marseille an.

FCB-Fans unterstützen den Verein vor Ort, dürfen aber keine FCB-Artikel tragen.

Die Marseille-Fans sind berüchtigt.

Am Donnerstagabend spielt der FC Basel im Conference-League-Achtelfinal auswärts gegen Marseille (21 Uhr, live im Ticker). Während die Basler am Wochenende den ersten Sieg unter Neu-Trainer Guillermo Abasacal feierten und sich zumindest ein wenig aus der Krise stemmten, ist bei Marseille die Hölle heiss. Am Wochenende, nach dem 0:1 gegen Monaco und dem Verlust des zweiten Platzes in der Ligue 1, wurde das Marseille-Team mit Pfiffen und Beleidigungen in die Kabine geschickt. Auch Trainer Jorge Sampaoli bekam Hassgesänge zu hören.

Was die Fans stört: Die schlechten Resultate in der letzten Zeit. Das Aus in der Europa League und die Versetzung in die Conference League, das Ausscheiden im Cup-Viertelfinal im Februar und eben zuletzt der Verlust des zweiten Platzes in der heimischen Liga. Die Fans sind stinksauer. Und inmitten dieses Pulverfasses muss nun der FC Basel in der französischen Küstenstadt antreten.

Viele FCB-Fans sind in Marseille und unterstützen das Basler Team vor Ort. Doch das Tragen von Fan-Kleidung ist nun verboten. Am Donnerstagabend, um 21 Uhr, treten die Basler in der Conference League im Achtelfinal gegen Olympique Marseille an. Das Spiel findet im legendären Stade Vélodrome statt.

Marseille-Fans stürmten Club-Gelände

Freundlich werden die Spieler und Basler Fans sicherlich nicht empfangen. Nicht im legendären Stade Vélodrome und wohl auch nicht in der Stadt. Klares Anzeichen dafür: Am Mittwochabend teilte der FCB mit, dass die Fans in Marseille keine sichtbaren FCB-Artikel wie Schals, Caps oder Trikots tragen dürfen. Im Communiqué heisst es: «Eine Nichtbeachtung dieser Weisung wird polizeiliche Massnahmen nach sich ziehen.» Die lokalen Behörden und die Uefa hätten dies dem Club so mitgeteilt. Nähere Infos veröffentlicht der Club von David Degen nicht.

Hat die Stadt Angst vor Ausschreitungen? Gut möglich. Ein solches Fan-Artikel-Verbot haben die heimischen Behörden schon öfters ausgesprochen. Und die Marseille-Anhänger sind auch berüchtigt. Immer wieder kam es in der letzten Zeit zu brutalen Ausschreitungen. Im Europa-League-Spiel im Oktober 2021 zwischen Marseille und Galatasaray kam es zu heftigen Krawallen. Fans bewarfen sich mit Pyros, die Partie musste unterbrochen werden. Oder: Im Januar 2021 stürmten mehrere Anhänger das Club-Gelände. Die Videos waren beängstigend. Vermummte demolierten Tore, setzten Gegenstände in Brand und zündeten Pyros. Die Ligapartie gegen Rennes wurde daraufhin abgesagt.

Was machen die FCB-Fans?

Für die Conference-League-Partie sind mehrere Hundert FCB-Anhänger nach Frankreich gereist. Viele wollen sich dem Vernehmen nach an das Fan-Kleidungs-Verbot halten, andere haben die Haltung: «Jetzt erst recht!». Auf der Website der Muttenzerkurve war zunächst eine Meldung publiziert worden, wann und wo in Marseille der Treffpunkt für die Basler Fans ist. Diese ist mittlerweile gelöscht worden.