Ukraine-Russland-Konflikt : Angst vor Krieg geht in Europa um – EU bereitet sich auf Flüchtlingsströme vor

Marschiert Russland in der Ukraine ein, verändert sich die Sicherheitslage der rund 41 Millionen Menschen in der Ukraine dramatisch. Die EU bereitet bereits Notfallpläne vor.

EU nennt keine Zahlen

Als vermutlich wichtigstes Fluchtziel in der EU nannte Johansson das direkt an die Ukraine grenzende Polen , daneben aber auch Italien , Deutschland und Frankreich . Nicht sagen wollte sie, mit wie vielen Kriegsflüchtenden in den unterschiedlichen Szenarien gerechnet wird.

Anhaltspunkte hatte allerdings bereits am Freitag US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einem Besuch in Warschau gegeben. Seinen Angaben zufolge könnte allein Polen «Zehntausende von vertriebenen Ukrainerinnen und Ukrainern und anderen Menschen über seine Grenze strömen sehen, die versuchen, sich und ihre Familien vor den Schrecken des Krieges zu retten». Weitere direkte Nachbarländer der Ukraine in der EU sind die Slowakei , Ungarn und Rumänien .

Die Schweiz als Ziel für Flüchtende?

Wäre auch die Schweiz von einer Flüchtlingswelle betroffen? Diese Frage stellte 20 Minuten Nicolas Hayoz, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Freiburg und Osteuropaspezialist: «Falls ein grosser Teil der Ukraine besetzt wird, müssen wir in der Schweiz mit einer riesigen Flüchtlingswelle rechnen.» Ein Blick in die Vergangenheit würde das beweisen: «Nach dem Prager Frühling 1968 hat die Schweiz etwa 11’000 Tschechoslowaken aufgenommen», sagt Hayoz.



Laurent Goetschel, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Basel und Direktor der Schweizerischen Friedensstiftung swisspeace, rechnet hingegen nicht damit, dass die Flüchtlingsströme die Schweiz erreichen: «Der Krieg in den osteuropäischen Gebieten der Ukraine, in Donezk und Lugansk, hat primär zu Vertreibungen innerhalb der Ukraine geführt.» Auch in politischer Hinsicht spiele die Schweiz wohl nur eine untergeordnete Rolle, so Goetschel: «Da die Schweiz weder EU-Mitglied ist, noch der Nato angehört und neutral ist, wird sie sich zurückhalten.»