Zürich: Dragqueens lesen für Kinder in der Pestalozzi Bibliothek vor

Am Samstag findet in der Zürcher Pestalozzi Bibliothek der Event «Drag Story Time» statt. Am Anlass für Kinder zwischen drei und acht Jahren lesen Dragqueens aus Büchern vor. Der Veranstalter hat dafür Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Zürich : Angst vor Störenfrieden – Polizei muss Kinder an Dragqueen-Lesung in Zürcher Bibliothek schützen

Am Samstag lesen Dragqueens in der Pestalozzi Bibliothek Kindern zwischen drei und acht Jahren aus Büchern vor. Die Bibliothek schreibt zum Anlass: «Angeleitet von Kinderpädagogin Brandy Butler und mit Hilfe von lokalen Drag-Performer*innen werden Bücher verwendet, um das Selbstbewusstsein zu stärken, Individualität zu feiern und Toleranz zu fördern.» Die teilnehmenden Kinder und Familien sollen die Vielfalt in der Gesellschaft und sich selbst feiern.

Darum gehts Am Samstag findet in der Pestalozzi Bibliothek in Oerlikon der Kinderanlass «Drag Story Time» statt.

Beim Anlass werden Dragqueens den Kindern aus Büchern vorlesen.

Der Veranstalter sagt, dass dadurch das Selbstbewusstsein gestärkt und die Toleranz gefördert werden soll.

Für den Anlass hat der Organisator Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen.

Dragqueens lesen am Samstag in der Pestalozzi Bibliothek am Event «Drag Story Queen» aus Büchern vor. Der Anlass ist an Kinder zwischen drei und acht Jahren und ihre Familien gerichtet. Dabei soll laut dem Veranstalter unter Anleitung einer Kinderpädagogin das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt, ihre Individualität gefeiert und die Toleranz gefördert werden.

Am Anlass am Samstag sind jedoch nicht nur Dragqueens, Kinder, Mütter und Väter vor Ort. Auch Sicherheitspersonal wird bei der Bibliothek postiert sein. Der Grund: Störanlässe wie beispielsweise jener, der sich im Oktober im Tanzhaus Zürich ereignete, sollen vermieden werden. Denn auch für den Anlass am Samstag wird bereits zu Störaktionen aufgerufen – wie zum Beispiel eine Mahnwache.

Damals störte die Neonazi-Gruppe «Junge Tat» den unter dem gleichen Namen stattgefundenen Anlass. Einige der Mitglieder mischten sich unter die Besucherinnen und Besucher, andere standen vermummt vor der Lokalität, zündeten Rauchfackeln an und riefen Parolen.

Polizei bestätigt Kontakt zum Veranstalter

Um solche möglichen Aktionen zu verhindern, wird die Stadtpolizei Zürich vor Ort sein. Dies bestätigt Pascal Siegenthaler von der Stadtpolizei Zürich gegenüber 20 Minuten. «Die Stadtpolizei Zürich steht mit dem Veranstalter in Kontakt. Zudem werden Aufrufe zu Störaktionen in die laufende Lagebeurteilung einfliessen und Einsatzkräfte werden vor Ort sein», so Siegenthaler.

