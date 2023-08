Andelfingen ZH: Anhänger gerät auf A4 auf Leitplanke

Das ist passiert

Als es am Vormittag plötzlich knallte, begab sich News-Scout Mahmood (39) zum Fenster der BP Tankstelle in Andelfingen: «Ich sah, wie der Anhänger eines schwarzen Autos sich in der Leitplanke verheddert hatte und dort stecken geblieben ist.» Das Auto, zu dem der Anhänger gehörte, sei dann ein paar Meter weiter gefahren und habe auf der Seite gehalten. «Die Personen des Autos gingen schnell zum verlorenen Anhänger zurück und versuchten, ihn von der Leitplanke zu befreien.» Doch vergebens: «Etwa 20 Minuten später fuhr die Polizei vor Ort und sicherte die Unfallstelle. Mithilfe eines Fahrzeugs einer Bergungsfirma wurde der Anhänger dann von der Leitplanke befreit», so der 39-Jährige abschliessend.