Neunkirch SH - Anhänger löst sich während der Fahrt und prallt in Auto

Am Freitag fuhr um 09.30 Uhr ein 46-jähriger Mann mit einem Anhänger von Beringen auf der Schaffhauserstrasse in Richtung Neunkirch. Aus noch unbekannten Gründen löste sich der Anhänger kurz vor Neunkirch vom fahrenden Auto. Der Anhänger kam in der Folge auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Auto, das durch einen 81-jährigen Mann gelenkt wurde.