Wiedlisbach BE : Anhänger mit geladenem Traktor überschlägt sich auf A1

Auf der Autobahn A1 bei Wangen an der Aare hat sich am Samstagabend ein Auto mit Anhänger überschlagen. Verletzt worden ist dabei niemand.

Auf der A1 bei Wiedlisbach BE hat sich am Samstag ein Verkehrsunfall ereignet.

Ein Auto mit Anhänger, auf dem ein Traktor geladen war, war am Samstagabend auf der Autobahn A1 in Richtung Bern unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Wangen an der Aare bemerkte der Fahrzeuglenker, dass der Anhänger zu schaukeln begann und die Fahrzeugkombination instabil wurde. Seine Versuche, das Auto und den Anhänger wieder zu stabilisieren, zeigten nicht den gewünschten Erfolg, worauf sich die Fahrzeugkombination überschlug.