1 / 5 Die Luzerner Behörden haben einem Arzt und Corona-Kritiker unter anderem wegen «Schrecken der Bevölkerung» die Bewilligung entzogen. Gegen ihn ist ein aufsichtsrechtliches Verfahren eröffnet worden. Screenshot Youtube/Corona Mahnwachen Nun werden Kantonsangestellte in Luzern bedroht. Screenshot Youtube/Corona Mahnwachen «Schrecken der Bevölkerung» werde dem Mann vorgeworfen, weil er sich ohne gesicherte Beweise gegen die Impfung gegen das Coronavirus ausgesprochen habe. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto

Darum gehts Einem Luzerner Arzt, der sich kritisch gegenüber den Corona-Massnahmen geäussert hatte sowie ohne Maske praktiziert und Maskendispensen ausgestellt haben soll, ohne Patienten zuvor persönlich gesehen zu haben, haben die Luzerner Behörden die Bewilligung entzogen.

Nun werden exponierte Mitarbeitende des Gesundheits- und Sozialdepartementes bedroht.

Die Kantonsangestellten erhalten Telefonate, Emails und Briefe – teilweise sogar an ihre Privatadresse.

Die Luzerner Regierung geht gegen eruierte Täter strafrechtlich vor.

Hohe Politiker wurden schon bedroht, nun sind auch normale Kantonsangestellte betroffen von Wutattacken und Drohungen von Corona-Gegnern: Nachdem die Luzerner Behörden einem Arzt und Gegner der Corona-Schutzmassnahmen die Berufserlaubnis entzogen haben, bekommen nun offenbar Luzerner Kantonsangestellte der entsprechenden Dienststelle die Wut von Anhängern dieses Arztes zu spüren: «Via Telefon, Mails und Briefen selbst an die Privatadresse erleben wir einen echten Shitstorm, der über uns hinwegfegt», heisst es in einer internen Email an Mitarbeitende des Kantons, das «Pilatustoday» und «Tele 1» vorliegt. Im Bericht heisst es, der Shitstorm käme von Anhängern des Arztes.

Sogar an Privatadresse

So würden Angestellte etwa am Telefon beschimpft und sogar bedroht. Der Dienststellenleiter sowie der Kantonsarzt sollen sogar an ihren Privatadressen belästigt worden sein. «Tatsächlich ist es zu Drohungen, Beschimpfungen und Anfeindungen gegenüber exponierten Mitarbeitenden des Gesundheits- und Sozialdepartements gekommen. Wir sehen momentan davon ab, weitergehende Auskünfte zu diesem Thema zu erteilen», heisst es beim Gesundheits- und Sozialdepartement auf Anfrage von 20 Minuten.

Wegen der Drohungen werde auch die Kriminalpolizei aktiv. Die Luzerner Polizei habe zum präventiven Schutz ihre Patrouillentätigkeit an sensiblen Orten intensiviert. Die Dienststelle wolle nun abklären, ob weitere Massnahmen zum Schutz des Personals nötig seien.

Der umstrittene Ebikoner Arzt war vergangenes Jahr in die Schlagzeilen geraten, weil er sich etwa an einer Demonstration kritisch zu den Corona-Massnahmen wie der Maskentragepflicht geäussert hatte. Die gesamte Belegschaft seiner Praxis in Ebikon hatte dann gekündigt. Er soll auch ohne Maske praktiziert und Maskendispensen ausgestellt haben, ohne Patienten zuvor persönlich gesehen zu haben, deshalb haben die Luzerner Behörden ihm die Bewilligung entzogen. Auch seine Anstellung im Altersheim in Ebikon hatte der Arzt verloren.

Für eine Stellungnahme war der betroffene Arzt am Mittwoch nicht erreichbar.

«Wir gehen konsequent strafrechtlich dagegen vor»

Der Luzerner Regierungspräsident Reto Wyss sagte gegenüber der Luzerner Zeitung, dass sein Regierungskollege und Gesundheitsdirektor Guido Graf «immer wieder beschimpft, beleidigt und bedroht» werde. Im Visier seien auch exponierte Mitarbeiter des Gesundheitsdirektors.