Wüste Szenen von Fussball-«Fans» : Anhänger von Olympique Marseille stürmen gewaltsam Trainingsgelände

Am Samstag tauchten in den sozialen Medien zahlreiche Videos auf, die zeigen, wie Anhänger des französischen Erstligisten Olympique Marseille das Vereinsgelände stürmten.

Vermummte Gestalten, brennende Pyros, lautes Geschrei: Es sind unschöne Szenen, die am Samstagnachmittag in den sozialen Medien zu sehen sind. Am Samstagnachmittag stürmten zahlreiche Personen das Gelände des französischen Ligue-1-Clubs Olympique Marseille.

Sie zündeten Feuerwerkskörper und Rauchbomben

Als die Fans vor den verschlossenen Toren standen, eskalierte die Situation. Die versperrten Tore wurden mit Feuerwerkskörpern und Rauchbomben beschossen. Unbestätigten Berichten zufolge sollen einige Hooligans in das Trainingszentrum eingebrochen sein. In Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, ist jedenfalls das beschädigte Eintrittstor in Rauch gehüllt zu sehen. Immer wieder sind explodierende Feuerwerkskörper zu hören. Ob die Mannschaft, die sich gerade auf das abendliche Fußballspiel vorbereitet, in dem Komplex befunden hatte, ist noch nicht bekannt.