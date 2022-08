Irak : Anhänger von Schiitenführer stürmen Regierungspalast in Bagdad

Anhänger des einflussreichen Schiitenführers Muqtada al-Sadr haben den Regierungspalast in Bagdad erstürmt. Das berichteten Augenzeugen am Montag. Kurz zuvor hatte der 48 Jahre alte Geistliche seinen Rückzug aus der Politik erklärt. In dem Gebäude in der eigentlich hoch gesicherten Grünen Zone liegt unter anderem das Büro von Ministerpräsident Mustafa al-Kasimi. Bei Zusammenstössen mit Sicherheitskräften kamen laut Augenzeugen mindestens zwei Menschen ums Leben, 30 weitere wurden demnach verletzt.