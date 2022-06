«Germanische Neue Medizin» : Anhänger von umstrittenen «Krebsheiler» touren durch Schweiz

Laut der Wiki-Website Psiram soll die Behandlungsmethode bereits 140 Todesopfer gekostet haben. Hamer wurde 1986 die Praxisbewilligung entzogen. Er verstarb 2017. Seine Anhänger und Anhängerinnen verbreiten die umstrittene Theorie weiter – auch in der Schweiz. Ein Vertreter aus dem Kanton Aargau hat eine «Swiss-Tour 2022» geplant. Dafür sind Vorträge zum Thema «Wie Krankheit entsteht» an verschiedenen Standorten in der Schweiz angedacht. Die Veranstaltung dauert rund 1,5 Stunden und ist kostenlos. Die Termine sind auf einer Website aufgelistet. Um Informationen zum genauen Veranstaltungsort und der Uhrzeit zu erhalten, muss man sich per Mail anmelden.