145 Stellen weg – Anhaltender Stellenabbau führt zu schlechter Stimmung bei SRF

Mit dem Sparprogramm «SRF 2024» will das Unternehmen sparen und den digitalen Wandel vorantreiben.

Das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) muss den Gürtel weiter eng schnallen. Die Leitung gibt am Mittwoch bekannt, dass 145 Stellen abgebaut werden. Dies zusätzlich zu den 88 Stellen, die schon zu Beginn des Jahres im Rahmen des Programms «SRF 2024» bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen will den digitalen Wandel vorantreiben und mit neuen Formaten vermehrt ein jüngeres Publikum ansprechen.

SRF schneidet als Arbeitgeber nur «mittelmässig» ab

Wie SRF-Chefin Nathalie Wappler in einer Medienmitteilung am Mittwoch bekannt gibt, soll der Stellenabbau über drei Jahre gestaffelt erfolgen. Betroffen sind laut «Blick» sämtliche Unternehmenssparten. 75 Stellen fallen ganz weg. Bei den restlichen 70 Stellen soll offenbar an der Qualität geschraubt werden. Das SRF schreibt wortwörtlich von «reduzierten Produktionsstandards». Die ersten Kündigungen sollen schon diesen Monat ausgestellt werden.