Anhebung Mindestzinssatz: Gewerkschaftsbund kritisiert Bund

Der Bundesrat hebt den Mindestzinssatz in der Beruflichen Vorsorge um 0,25 Punkte auf 1,25 Prozent an. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) kritisiert diesen Entscheid.

Darum gehts Der Zinssatz der Bundesobligationen ist 2022 deutlich angestiegen.

Der Leitzins der Schweizerischen Nationalbank SNB liegt aktuell bei 1,75 Prozent.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund übt Kritik am Entscheid des Bundes.

In einer Mitteilung schrieb der Bund am Mittwochvormittag: «Der Zinssatz der Bundesobligationen ist 2022 deutlich angestiegen. Lag die Verzinsung der zehnjährigen Bundesobligationen Ende 2021 noch bei minus 0,13 Prozent, betrug der Zinssatz per Ende September 2023 1,09 Prozent. Vor allem im kurzfristigen Bereich ist der Zinsanstieg deutlich. Der Leitzins der Schweizerischen Nationalbank SNB liegt aktuell bei 1,75 Prozent.»

Mit dem Entscheid, den BVG-Mindestzinssatz auf 1,25 Prozent zu heben, kommt auch Kritik einher. So schreibt der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB): «Der Bundesrat hat den BVG-Mindestzinssatz 2024 auf tiefe 1,25 Prozent festgelegt. Damit liegt er bedeutend unter der aktuellen Teuerung. Resultat: Das Alterskapital der Versicherten verliert weiter an Wert und die Zins­wende kommt nicht bei den Erwerbstätigen an.» Obwohl sie während der Negativzinsphase bereits einen hohen Preis bezahlt haben. Am Schluss stehen noch tiefere Renten.

Entwertung des Altersguthabens droht

Das Gesetz ist eigentlich klar: Der Mindestzins ist so festzulegen, dass die Anlage­erträge der Pensionskassen den Versicherten gutgeschrieben werden. «Doch der Mindestzins hinkt den tatsächlich erwirtschafteten Renditen seit Jahren weit hinterher», schreibt der SGB in ihrem Statement weiter. «Für die Arbeitnehmenden ist das fatal – insbeson­dere für Erwerbstätige über 50 Jahren. Neben einer ungenügenden Lohnentwicklung droht ihnen nun bereits zum zweiten Mal in Folge eine Entwertung ihrer Alters­guthaben», schreibt der SGB.

Der SGB hatte eine Erhöhung des Mindestzinses auf zwei Prozent gefordert. Dies, weil die Zinsen gestiegen sind, die finanzielle Lage der Pensionskassen gut ist und sie «eine bessere Verzinsung» erlaube. «Nach 15 Jahren sinkender Pensionskassen-Renten aufgrund tiefer Zinsen und überhöhter Kosten muss jetzt Schluss sein», fordert die SGB in ihrer Stellungnahme zum Entscheid des Bundes.