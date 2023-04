FC Basel – Nizza: Fans hoffen auf Anhörung vor Staatsrat 

Am Donnerstagmorgen soll es nun kurzfristig zu einer Anhörung vor dem französischen Staatsrat in Paris kommen.

Als «einen Akt der Willkür, wie ihn der FCB in seiner 130-jährigen Geschichte noch nie erlebt hat», beschreiben die Verantwortlichen des FC Basel den kurzfristigen Entscheid der französischen Behörden, den FCB-Fans die Einreise nach Nizza zu verbieten. Gestützt auf teilweise mehrere Jahre zurückliegende Fan-Zwischenfälle, sowie die für Donnerstag in Frankreich geplanten Streiks, hat der französische Innenminister Gérald Darmanin einem entsprechenden Antrag des Bürgermeisters von Nizza stattgegeben. Das Verbot gilt für sämtliche Personen, die sich als FCB-Fans zu erkennen geben.

Der FCB bezeichnete die Tatsache, dass die eigenen Fans keine 48 Stunden vor der Partie einfach ausgeschlossen werden, als «wettbewerbsverzerrenden» und für ein Viertelfinal-Rückspiel der Conference League «unwürdigen» Umstand, den man nicht so einfach akzeptieren werde. Im Verlauf des Mittwochs hat der Club gemeinsam mit der internationalen Fanorganisation FSE juristische Möglichkeiten geprüft – offenbar mit Erfolg. Genau zwölf Stunden vor Anpfiff soll es am Donnerstagmorgen um neun Uhr zu einer Anhörung vor dem französischen Staatsrat im Pariser Palais Royal kommen.

Muttenzerkurve will sich an Verbot halten

Der FCB hatte ursprünglich mit rund 1500 eigenen Fans in Nizza gerechnet. Rund 1100 Voucher, die in Nizza vor Ort für ein Ticket im Gästesektor eingetauscht hätten werden sollen, sind verkauft. Bereits am Mittwoch befanden sich zahlreiche Basler Fans in der südfranzösischen Stadt. Zahlreiche weitere dürften trotz des aktuell weiterhin geltenden Einreiseverbots im Verlaufe des Donnerstags folgen.