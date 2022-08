Zürich: Anina (21) geht mit Nonno (82) an die Street Parade und wird zum Tiktok-Star

«Schon als Kind war die Zeit mit meinem Nonno Action pur», so Anina. «Ich bin ihm extrem dankbar, dass er mit mir immer noch so coole Sachen macht – schliesslich ist das nicht selbstverständlich.»

Mit dem Grossvater an die Street Parade: Ein Video, das die Zürcherin Anina (21) an der Street Parade mit ihrem Nonno (82) aufgenommen hat, geht auf Tiktok viral. Bis Montagabend wurde der Beitrag über 120’000 Mal angeschaut, in mehr als 200 Kommentaren werden die beiden für ihren Ausflug an die Technoparty bejubelt: «Kann ich nächstes Jahr mitkommen?», «Ein Erlebnis fürs Leben» oder «Kann mich Nonno auch adoptieren?», schreiben die Userinnen und User.