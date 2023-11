Anja Leuenberger spricht über ihr Trauma

1 / 4 Die traumatischen Erlebnisse hatte sie in ihrem Buch «The Depths of My Soul» geschildert. Instagram/anjaleuenberger Im Alter von gerade einmal 15 Jahren wurde sie in einem Club in Zürich vergewaltigt. Das zweite Mal geschah, als sie 18 war und in Los Angeles als Model arbeitete. Instagram/anjaleuenberger Erst Jahre später habe sie sich ihrem damaligen Freund anvertraut und daraufhin auch ihrer Schwester und ihrer Mutter. Alle hätten dafür so viel Verständnis gezeigt, dass sie sich wünschte, sie hätte es ihnen schon früher gesagt. Instagram/anjaleuenberger

Anja Leuenberger hat schlimme Erfahrungen gemacht, die sie heute noch heimsuchen. Dies macht das Aargauer Model in einer Instagram-Story deutlich. «Vor etwa sieben Jahren wurde ich mit meinem Trauma von sexuellem Missbrauch konfrontiert. Das, was an die Oberfläche kam, war intensiv und düster», schreibt die 34-Jährige während eines langen Fluges im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde.

Jemand wollte wissen, was für sie die schönste Erfahrung an Bord eines Flugzeuges gewesen sei. Leuenberger antwortet mit einem traurigen Bekenntnis: «Ich kann gar nicht mehr sagen, wie viele Panikattacken ich wegen meines Traumas in Flugzeugen schon hatte. Ich fühlte mich, als würde ich ersticken und wollte nur noch flüchten». Diese Gefühle hätten ihre Klaustrophobie noch verstärkt.

Doch das Mitgefühl, das sie von der Cabincrew bekommen habe, sei «wunderschön» gewesen: von Umarmungen, über Beruhigungstechniken bis zur Verabreichung von Sauerstoff. «Sie müssen mit so viel klarkommen in ihrem Job, doch sie nahmen sich immer die Zeit und das Herz, sich um mich zu kümmern», so Leuenberger.

Anja Leuenberger verarbeitete Erlebnisse in Buch

Die traumatischen Erlebnisse hatte sie in ihrem Buch «The Depths of My Soul» geschildert: Im Alter von gerade einmal 15 Jahren wurde sie in einem Club in Zürich vergewaltigt. Das zweite Mal geschah, als sie 18 war und in Los Angeles als Model arbeitete. Es war jemand aus dem Fashion-Business, der sie zu einem Dinner eingeladen hatte. «Es passierte in der Öffentlichkeit. Es sind auch Leute an uns vorbeigegangen, aber niemand hat reagiert», erzählte Anja einst im Interview mit 20 Minuten. Schon damals gab sie an, danach unter extremen Panikattacken gelitten zu haben und dass ihr dies vor dem Fliegen öfter passiere.

Erst Jahre später habe sie sich ihrem damaligen Freund anvertraut und daraufhin auch ihrer Schwester und ihrer Mutter. Alle hätten dafür so viel Verständnis gezeigt, dass sie sich wünschte, sie hätte es ihnen schon früher gesagt.

Die Männer anzuzeigen, komme für sie nicht mehr infrage. «Ich habe das schon mehrmals bei anderen Frauen miterlebt, die ihre Täter vergeblich zur Rechenschaft ziehen wollten. Das fand ich auch sehr mutig. Aber Jahre nach der Tat kannst du kaum mehr etwas dagegen unternehmen», erklärte sie.