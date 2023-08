Anja Zeidler feiert ihren Bauch nach zwei Schwangerschaften

Erst kürzlich ist Anja Zeidler zum zweiten Mal Mami geworden. In ihren Ferien in Montenegro präsentiert sie nun stolz ihren After-Baby-Body und macht anderen Frauen Mut.

Hier zeigt Anja Zeidler ihren Körper nach zwei Schwangerschaften. Instagram/anjazeidler

Darum gehts Anja Zeidler (29) geniesst mit ihrem Verlobten Milan Anicic (27) und ihren beiden gemeinsamen Kindern aktuell die Ferien in Montenegro.

In ihrer jüngsten Instagram-Story zeigt sie sich im Bikini und thematisiert ihren After-Baby-Body nach zwei Schwangerschaften.

Offen und ehrlich sagt sie an ihre Followerschaft gerichtet: «Ich hatte nach der ersten Schwangerschaft Haarausfall und jetzt viel überschüssige Haut.»

Umringt von zirpenden Grillen, Wind und Musik meldet sich Anja Zeidler Anfang der Woche bei ihren Instagram-Followerinnen und -Followern. Die Luzerner Unternehmerin ist aktuell mit ihrer Familie in Herceg-Novi, Montenegro, in den Ferien. «Es ist einfach nur der Hammer. Wir sind hier fast allein», schwärmt sie – und wechselt daraufhin zu einem ernsteren Thema.

Immer wieder erhalte die 29-Jährige Nachrichten zu ihrem After-Baby-Body. So würden viele frischgebackene Mütter fragen, wie sie es geschafft habe, nach dem zweiten Kind so schnell ihre alte Figur wiederzubekommen, und betonen, dass sie ja so ein Glück habe. Doch Anja relativiert diese vorherrschenden Meinungen schnell. «Wir sind alle unterschiedlich», sagt die zweifache Mutter.

Anja Zeidler ist dankbar für ihren Körper

Bereits nach ihrer ersten Schwangerschaft habe sie «relativ schnell wieder meine gewohnte Figur» erhalten, dafür habe sie jedoch mit «extremem Haarausfall» zu kämpfen gehabt. Jetzt, nach der Geburt ihres zweiten Kindes, habe sie viel überschüssige Haut. «Früher war hier ein Sixpack», sagt Anja im Bikini, während sie die Haut an ihrem Bauch zusammenkneift. Sie erklärt: «Das ist nicht Übergewicht – natürlich nicht –, sondern einfach die noch vorhandene Haut von meinem grossen Baby-Boy-Bauch, den ich gehabt habe.»

«Jeder hat eben so sein Ding», fügt sie an. Sie wolle sich mit dem Video nicht über ihre Figur beklagen, sie sei zufrieden mit sich und stolz auf ihren Körper, was er geleistet habe. Stattdessen will sie anderen Mut machen und rät ihren Fans daher: «Verlasst euch nie auf eine Pose, ein Foto oder ein Video und fühlt euch dann schlecht. Denkt immer daran: Im Bikini sieht es bei den meisten noch mal ganz anders aus.»

Ihre überschüssige und schlaffe Haut sehe sie als Erinnerung an einen wunderschönen Babybauch und an das einstige Zuhause ihres Sohnes. «Ich bin dankbar um das, was mein Körper vollbracht hat», fügt sie abschliessend hinzu.

Kurz nach der Geburt zeigte sie bereits ihren After-Baby-Body

Es ist nicht das erste Mal, dass Anja einen so ehrlichen Einblick gibt. Schon einen Monat nach der Geburt ihres Sohnes, der am 10. März während einer Hausgeburt im eigenen Schlafzimmer zur Welt kam, zeigte Anja ihren After-Baby-Body auf Instagram. Das beanspruchte Gewebe und die erschlaffte Haut am Bauch waren auf dem Foto sichtbar.

«Wieso sollte ich diesen Körper hassen und ihn schnellstmöglich wegtrainieren wollen? Bestenfalls noch auf Kosten meiner Familienzeit? Ich lasse dem Ganzen so lange Zeit, wie es braucht. Ich liebe meinen Körper, denn er hat zweimal Leben geschaffen, egal wie er aussieht, er ist und bleibt derselbe: mein Körper», schrieb die Luzernerin dazu.