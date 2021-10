Luzerner Influencerin : Anja Zeidler hat einen Tumor

Schockdiagnose für die Influencerin: Anja Zeidler hat unter der Brust einen Tumor. Dieser ist laut Ärzten zwar gutartig, müsse aber vielleicht doch operativ entfernt werden.

Vor einem halben Jahr spürte Anja Zeidler (27) einen Knoten in ihrer linken Brust. Die Luzerner Inflluencerin zeigte ihn ihrer Frauenärztin. Diese gab Entwarnung und sprach von verhärtetem Gewebe. «Ich kenne meinen Körper am besten» sagte Zeidler der «Schweizer Illustrierten», «ich wusste, dass da was ist, das da nicht hingehört. Also holte ich mir eine zweite ärztliche Meinung.»