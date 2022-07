Mit Freund Milan: Anja Zeidler hat sich verlobt

Doch damit nicht genug: Die Influencerin feierte am Mittwoch auch noch ihren 29. Geburtstag. Daher dachte sie, ihre Freunde hätten ein Abendessen am Strand geplant.

Riesen-Überraschung für Anja Zeidler: Die Influencerin und ihr Freund Milan Anicic haben sich verlobt. Der Ex-Fussballprofi ging an ihrem 29. Geburtstag auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. «Ich habe Ja gesagt», verkündete Anja anschliessend zu einer Reihe an Fotos vom Antrag auf Instagram.

«Das beste Geburtstagsgeschenk ever! Und vor allem: Ich habe echt null Komma null damit gerechnet», so die Luzernerin. Der 26-Jährige habe alles hinter ihrem Rücken organisiert und sich nichts anmerken lassen. Dabei sei er schon seit Wochen nervös gewesen, wie er ihr im Nachhinein verraten hat. «Meine Freundin und ihr Mann sagten, sie hätten eine Überraschung vorbereitet. Ich dachte, sie hätten ein spezielles Abendessen am Meer organisiert», erzählt Anja in ihrer Story. «Aber in Wahrheit haben sie mich alle veräppelt. Milan steckte dahinter.»