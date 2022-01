Anja Zeidler lässt sich noch diesen Monat ihren Tumor entfernen

Anja, hier mit ihrem Partner Milan Anicic, hat in den letzten Monaten viel über ihre Diagnose nachgedacht. «Auf psychosomatischer Ebene habe ich einiges, was für mich Sinn macht, herausgefunden.»

Wie die Unternehmerin am Wochenende nun via Instagram bekanntgegeben hat, muss der Tumor nun jedoch entfernt werden. «Ich kann das Wachstum des Tumors nicht schnell genug stoppen», so Anja.

Anja Zeidler (28) hat den Entschluss gefasst, den Tumor unterhalb ihrer linken Brust entfernen zu lassen. Denn der sogenannte Desmoid-Tumor, so schreibt die Luzerner Unternehmerin und Influencerin am Samstag in einem Instagram-Post, sei grösser geworden. «Ich kann das Wachstum des Tumors nicht schnell genug stoppen», hält Anja fest. «Deswegen bin ich nun nach längerem Überlegen so weit: Ich lasse ihn entfernen, noch diesen Monat.»