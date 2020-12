1 / 4 Ihren aktuellen Instagram-Post – ein Kussbild mit Freund Milan Anicic – verziert Selflove-Influencerin Anja Zeidler mit drei Emojis: einem Häuschen, einem Ring und einer vierköpfigen Familie. Und wir so: Hä? Instagram/anjazeidler Anja Zeidler und Milan Anicic (24) machten ihre Beziehung im Juli 2019 öffentlich. Instagram/anjazeidler Tochter Jela kam am 28. Januar 2020 zur Welt. Instagram/anjazeidler

Darum gehts Ihren aktuellen Instagram-Post verziert Selflove-Influencerin Anja Zeidler mit drei Emojis: einem Häuschen, einem Ring und einer vierköpfigen Familie.

Wir haben bei der 27-Jährigen nachgefragt, was da los ist.

Die Luzernerin hat uns drei Antworten auf unsere drei Emoji-Fragen geliefert. Vorab: Es ist nicht ganz so, wie es scheint.

Am Dienstagabend postete die Luzerner Influencerin Anja Zeidler auf Instagram eine Nachricht mit einer Liebeserklärung an ihren Freund Milan Anicic (24): «Wieso wir uns bloss nicht früher kennen gelernt haben, fragten wir uns gestern beim gemeinsamen Vor-uns-hin-Philosophieren», schreibt die 27-Jährige. «Es musste alles genau so sein, wie es war. Ich freu mich auf all unsere Pläne.» Hinter dem letzten Satz platziert Anja drei Emojis: ein Haus, einen Ring und eine vierköpfige Familie.

Heisst das jetzt, dass Anja verlobt ist, vielleicht sogar heimlich geheiratet hat, ein Haus baut UND schwanger ist? Wir haben uns kurz bei Anja nach dem aktuellen Stand der Dinge erkundigt.

Anja über das Ring-Emoji

«Wir sind nicht verlobt. Noch nicht... Wir sprechen aber immer mal wieder davon und reissen Witze, wer eigentlich wem den Antrag machen müsste. Ich wüsste jedenfalls bereits, welche Wedding-Planerin ich engagieren würde, und konkrete Vorstellungen habe ich auch: Ich will eine Hochzeit ohne Kitsch und Glitzer, lieber in einem schönen, sommerlichen Garten, die Trauung soll unter einem Blumenbogen stattfinden, die Gäste auf Klappstühlen sitzen. Wir stressen uns nicht mit Heiraten, aber eines Sommers wird es bestimmt so weit sein.»

Anja über das Vierköpfige-Familie-Emoji«Die Frage ‹Ist ein zweites Kind in Planung?› passt nicht zu uns. Wenn es passt, dann passt es, so wie bei Jela. Wir sind überaus happy (nur) mit Jela, und aktuell beeilen wir uns nicht mit weiteren Babys-, aber wir entscheiden gerne intuitiv, und so, wie wir uns kennen, kann sich unsere Meinung auch schnell mal ändern.»

Anja über das Haus-Emoji«Von alldem steht ein Eigenheim an erster Stelle. Wir sprechen täglich davon und machen bereits die ersten Abklärungen. Wir schauen uns aktuell nach Bauland um, und erste Vorstellungen sind gezeichnet. Lustigerweise sprechen wir dabei immer von DEN Kinderzimmern.»