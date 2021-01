Am 28. Januar 2019 wurden Anja Zeidler und ihr Freund Milan Anicic (24) Eltern von Jela.

Darauf zu sehen: ihr Bauch kurz nach der Geburt von Tochter Jela. Oder wie sie es beschreibt: «Beauty all over» – «überall Schönheit».

Schlaffe Haut, Falten und Dehnungsstreifen: Anja Zeidler (27) zeigt in ihrem Instagram-Post vom späten Montagabend die nackte Wahrheit. Beim Scrollen durch ihre Fotos hat die Selflove-Influencerin aus Luzern das private Körperbild, das kurz nach der Geburt von Tochter Jela vor knapp elf Monaten entstanden ist, wiederentdeckt. Und keine Probleme damit, es mit mit knapp 280’000 Follower*innen zu teilen. Denn: «I see Beauty all over» – «ich sehe überall Schönheit», schreibt Anja dazu.