Anja Zeidlers Baby ist da: Ihr Sohn kam per Hausgeburt zur Welt

An ihrer Seite waren stets ihr Verlobter Milan und ihre Tochter Jela.

Im Gespräch mit 20 Minuten verrät die Influencerin und Unternehmerin, wie alles verlief, was ihr das bedeutet und ob die Familienplanung abgeschlossen ist.

Anja Zeidler ist zum zweiten Mal Mami geworden. Ihr Sohn hat am 10. März um 23.45 Uhr das Licht der Welt erblickt.

In den letzten Tagen war es ruhig auf den Social-Media-Kanälen von Anja Zeidler. Nun lüftet die Influencerin gegenüber 20 Minuten ihr herziges Geheimnis: «Am 10. März um 23.45 Uhr kam unser kleiner Junge während einer Hausgeburt in unserem Schlafzimmer zur Welt.» Beide seien gesund, wohlauf und von Glück erfüllt.

Bereits bei ihrer ersten Schwangerschaft hat sich die 29-Jährige eine Entbindung in den eigenen vier Wänden gewünscht – doch im letzten Moment sei sie vom Mut verlassen worden. Aufgrund des positiven Erlebnisses von damals sei für Anja nun klar gewesen, dass sie sich diesmal ihren Traum erfüllt. Auf ihr Vorhaben hat sie sich mit Geburtscoaching und Schwangerschaftsyoga vorbereitet. «Ich habe gelernt, dass Angst für Verkrampfung sorgt, was die Geburt verlangsamt. Deshalb habe ich geübt, alle Ängste und Bedenken loszulassen. Ich habe ein tiefes Urvertrauen in mir selbst gespürt und mich mit Hypnobirthing und speziellen Atemtechniken auf die Geburt eingestellt.»