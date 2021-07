Möglicher Steuerbetrug : Anklage gegen Trump-Organization erwartet – Finanzchef stellt sich

Der Finanzvorstand der Trump Organization, Allen Weisselberg, hat sich angesichts der bevorstehenden Anklage gegen das Unternehmen des Ex-Präsidenten den Behörden gestellt.

Nach jahrelangen Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft in New York wird erstmals eine Anklage gegen die Geschäftspraktiken der Trump-Organization erwartet. Dabei geht es übereinstimmenden Medienberichten zufolge um möglichen Steuerbetrug in Zusammenhang mit erhaltenen Leistungen – im Zentrum steht neben der Organisation selbst, Finanzchef Allen Weisselberg.