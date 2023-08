Anklage in Georgia: Donald Trump einigt sich mit Gericht auf 200’000 Dollar Kaution

In Georgia muss er nun eine Kaution in der Höhe von 200’000 Dollar bezahlen.

Der frühere US-Präsident Donald Trump wurde in diesem Jahr bereits in vier Verfahren angeklagt.

Der frühere US-Präsident Donald Trump muss nach seiner Anklage im Bundesstaat Georgia wegen Wahlbeeinflussung 200’000 Dollar Kaution zahlen. Die Summe wurde nach Verhandlungen zwischen Trumps Anwälten und der Staatsanwaltschaft von einem Richter in der Grossstadt Atlanta angeordnet, wie aus einem am Montag veröffentlichten Gerichtsdokument hervorgeht. Festgehalten ist zudem, dass Trump keinen Mitangeklagten oder Zeugen einschüchtern oder bedrohen darf. Das umfasst auch Posts auf Online-Plattformen.

Trump war am Montag vergangener Woche in Atlanta wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 in Georgia zu kippen. Die Anklage gegen den Ex-Präsidenten und republikanischen Präsidentschaftsbewerber umfasst 13 Punkte und fusst unter anderem auf einem Gesetz gegen organisierte Kriminalität. Angeklagt wurden auch 18 frühere Verbündete Trumps, unter ihnen der ehemalige Anwalt des Ex-Präsidenten, Rudy Giuliani.

Anklageverlesung am 5. September

Trump ist in diesem Jahr bereits in vier Verfahren angeklagt worden. Dabei geht es in zwei Fällen um seine Versuche, sich nach seiner Wahlniederlage gegen den Demokraten Joe Biden 2020 an der Macht zu halten.