Anklage in Georgia: Donald Trump trifft im Gefängnis in Atlanta ein

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist am Bezirksgefängnis in Atlanta eingetroffen, um sich dort nach einer Anklage wegen versuchten Wahlbetrugs den Behörden zu stellen. Trumps Wagenkolonne erreichte am Donnerstagabend das Gefängnisgebäude in der Hauptstadt des Bundesstaates Georgia, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Dort muss der republikanische Präsidentschaftsbewerber das formale Prozedere, das einer Anklage folgt, über sich ergehen lassen. Dazu gehört die Aufnahme seiner Personalien. Auch ein Polizeifoto ist möglich. Trump kann die Stadt danach aber wieder verlassen.