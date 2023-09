Anklage und Rücktrittsforderung: US-Senator Bob Menendez ist wegen Korruption angeklagt

Menendez wurde wegen Korruption angeklagt, nachdem Ermittler etwa 500’000 US-Dollar in bar gefunden hatten – versteckt in Umschlägen und in Jacken des Senators, wie Staatsanwalt Damian Williams in New York mitteilte. «Die Ermittler entdeckten auch eine Menge Gold», so Williams. Neben Goldbarren war von einem «Luxusauto» die Rede. In der Anklageschrift heisst es, Menendez und seine ebenfalls angeklagte Ehefrau hätten sich von Geschäftsleuten bestechen lassen. Beide wiesen die Vorwürfe zurück.