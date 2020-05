Freiheitsberaubung

Drei Ärzte im Fall Carlos angeklagt

Drei Ärzte der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK) werden wegen Freiheitsberaubung angeklagt. Sie hatten 2011 dafür gesorgt, dass Brian alias «Carlos» während fast zwei Wochen ans Bett gefesselt wurde.

Nach zwei Suizidversuchen wurde Brian in psychiatrische Behandlung begeben und mit Medikamenten ruhig gestellt.

In die Schlagzeilen geriet Brian durch ein teures Sondersetting und verschiedene im Strafvollzug begangene Straftaten.

In der langen Geschichte des jungen Straftäters Brian, auch bekannt als «Carlos», wird ein weiteres Kapitel geschrieben: Die Zürcher Staatsanwaltschaft klagt drei Ärzte der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, die «Carlos» 2011 behandelt hatten, wegen Freiheitsberaubung an.

Die Anklage wurde Ende März beim Bezirksgericht Zürich erhoben, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag einen Bericht des Regionaljournals Zürich von Radio SRF bestätigte. Der Tatvorwurf lautet auf Freiheitsberaubung und eventuell Gehilfenschaft dazu im Zusammenhang mit einer «Zwangsfixierung der unter dem Pseudonym «Carlos» bekanntgewordenen Person», schrieb die Staatsanwaltschaft.

7-Punkt-Fixierung

Weitere Angaben macht die Staatsanwaltschaft nicht. Laut dem Anwalt von Brian, wie der inzwischen 24-jährige Kampfsportler genannt werden will, sollen sie ihn tagelang an ein Bett gefesselt haben. «Sie haben ihn im Alter von 16 Jahren mit einer 7-Punkt-Fixierung 13 Tage lang an ein Bett gefesselt», sagte er gegenüber Radio SRF.