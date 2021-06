LEISTUNGSZENTRUM IN WIL - Anklage wegen sexueller Handlungen mit einem Kind

Dem Beschuldigten werden mehrfache sexuelle Handlungen mit einem Kind, mehrfache sexuelle Nötigung sowie versuchte Nötigung zur Last gelegt.

Es geht um Vorfälle in der Wohnung des Beschuldigten.

Gegen den ehemalige Cheftrainer der Kunstturnerinnen des Regionalen Leistungszentrums Ostschweiz (RLZO) in Wil wurde Anklage erhoben. Dies nachdem eine damals 15-jährige Turnerin des Regionalen Leistungszentrums Ostschweiz in Wil, welche der Beschuldigte trainiert hatte, wenige Tage zuvor den Vorwurf des sexuellen Missbrauchs ausgesprochen hatte.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen eröffnete in der Folge eine Strafuntersuchung gegen den Beschuldigten. Dieser befand sich bis am 14. Oktober 2019 in Untersuchungshaft und wurde dann gegen Kaution entlassen. Das geht aus einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft St.Gallen hervor.