Adlikon ZH – Anlage illegal gebaut – diese fünf Alpakas sind bald obdachlos

Maxima, Coco, Leia, Brownie und Cookie heissen die fünf Alpakas von Mikko Schiesser und seiner Partnerin. Seit August 2020 leben die Tiere bei dem Paar in Adlikon bei Regensdorf ZH. Dafür hat der 42-Jährige ein 2500 Quadratmeter Grundstück, welches ihm gehört und sich rund 150 Meter von seinem Haus befindet, extra eingezäunt. Auch einen Unterstand hat er für die Tiere gebaut und einen Bauwagen auf Rädern platziert. «Die Idee hatten wir schon länger. Während der Pandemie hatten wir endlich Zeit, das Projekt umzusetzen», sagt Schiesser.

«Wir wissen gerade nicht weiter»

Was mit den Alpakas passiert, ist noch unklar: «Wir haben nach Weideflächen in der Nähe gesucht, wo wir die Tiere platzieren und weiter betreuen können.» Kürzlich habe er auf Facebook einen Aufruf gestartet und viele liebe Nachrichten von Personen erhalten, die helfen möchten. «Wir sind wirklich sehr traurig und wissen gerade nicht weiter. Unsere Hoffnung ist, dass die Tiere bei uns bleiben dürfen», so Schiesser.