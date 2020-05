Corona-Krise

Anlagenbauer Oerlikon streicht 800 Stellen

Oerlikon muss wegen der Corona-Krise den Gürtel enger schnallen. Das Betriebsergebnis auf Stufe EBITDA sank um 38 Prozent auf 58 Millionen Franken, die Jahresprognose wurde zurückgezogen.

Verzögerungen bei Manmade Fibers

Das Segment Manmade Fibers wurde im ersten Quartal durch den Produktionsausfall in China und Verzögerungen bei den Genehmigungen für Projekte hart getroffen», sagte Oerlikon-CEO Roland Fischer am Dienstag gegenüber AWP. Bei Manmade betrug das Umsatzminus im ersten Quartal 19 Prozent auf 205 Millionen Franken und der Betriebsgewinn halbierte sich auf 18 Millionen.



Die Produktion in China stand ab Ende Januar und im Februar still. Daneben werden eine geringere Nachfrage nach Ausrüstung und Ersatzteilen in Nordamerika und Europa als Gründe für den Rückgang genannt.

«Wir haben hier aber den Boden gesehen und werden die für das Gesamtjahr geplanten Zahlen schaffen», ist der Oerlikon-Chef überzeugt. Die strategischen Investitionen der chinesischen Kunden in Filamentanlagen würden hier eine gute Visibilität schaffen. Dabei verwies Fischer auch auf die zuletzt gemeldeten Aufträge im Volumen von 600 Millionen Franken und einem Zeithorizont bis 2023.