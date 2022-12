Sursee: Anlaufstelle für Burnout-Eltern schon voll belegt

Im Gebäude in Sursee finden Eltern Unterschlupf, die Erholung nötig haben.

Es soll eine «Oase für erschöpfte Eltern» sein: das Projekt Hauszeit mit Herz. Gestartet wurde das Projekt von Initiantin Sévérine Bächtold Anfang November. Die Idee dahinter: Es soll eine Anlaufstelle und ein Erholungsort sein für Eltern, die müde sind vom Familienalltag. Für Menschen etwa, die durch den normalen Alltag, wegen Schicksalsschlägen, Schreibabys oder aus anderen Gründen an ihre Grenzen kommen und eine Auszeit brauchen, um die eigenen Kräfte wieder zu stärken.

«Es ist sehr gut angelaufen. Bei der Eröffnung hatten wir eine Person im Haus, drei Tage später kam bereits jemand weiteres hinzu», so die Initiantin. «Zeitweise war das Haus sogar vollständig belegt», sagt sie. Insgesamt fünf Plätze bietet das Gebäude in der Surseer Altstadt. «Es sind ganz verschiedene Personen, die zu uns kommen. Es gibt Leute, die eigentlich in guter Verfassung sind, aber einfach ein paar Nächte richtig durchschlafen müssen. Es war aber auch schon eine Frau zu Besuch, die derart stark erschöpft war, dass sie kaum 200 Meter gehen konnte.»