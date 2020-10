Vor was haben die Börsen Angst?

Wie geht es jetzt weiter?

«Die Stimmung an der Börse wird sicher weiterhin gedämpft sein», erklärt Gattiker. Dass der US-Präsident erkrankt, habe viele Anleger überrascht. «Allerdings ist die Atmosphäre an der Börse wegen Corona seit längerer Zeit getrübt.» Auf die Realwirtschaft habe die Nachricht der Erkrankung des Präsidenten aber noch keine Auswirkungen. Wer nicht in Aktien anlegt, sollte also von der negativen Stimmung an der Börse nicht viel bemerken.