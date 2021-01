Alle Luzerner, die sich gegen Covid impfen möchten, können sich per sofort über ein Online-Formular anmelden. Geeimpft wird ab Dienstag, 19. Januar 2021 auf dem Areal der Messe im kantonalen Impfzentrum. Die Inbetriebnahme des Impfzentrums in der Festhalle Willisau ist per 1. Februar vorgesehen.

1 / 5 Das Impfzentrum auf der Luzerner Allmend in der Messehalle. dwi/20min Die erste Impfdosis hat eine 90-jährige Frau am 23. Dezember 2020 erhalten, die in einer Luzerner Landgemeinde lebt. Keystone/Urs Flüeler So präsentiert sich die Webseite des Kantons Luzern, auf der sich Personen für die Covid-Impfung registrieren können, die in Luzern leben. Kanton Luzern/ Screenshot

Alle Bewohner des Kantons Luzern können sich ab sofort über eine Webseite des Kantons zum Impfen anmelden. In einer ersten Phase werden nur Personen ab 75 Jahren sowie Personen jeden Alters mit chronischen Krankheiten mit höchstem Risiko geimpft. Dies entspricht der Impfstrategie des Bundes.

Diesen beiden Personengruppen werden kurz nach der Anmeldung die notwendigen beiden Impftermine per SMS zugestellt. Wie der Kanton Luzern am Donnerstag weiter mitteilte, ist eine freie Terminwahl momentan nicht möglich. Es gibt aber die Möglichkeit, unpassende Termine einmal zu verschieben.

Aktuell sind im Kanton Luzern rund 9'000 der neu zugelassenen Moderna-Impfdosen verfügbar. Dies bedeutet, dass aktuell nur die ersten rund 4'500 Personen dieser beiden Gruppen berücksichtigt werden können, weil die Imfpung in zwei Phasen verabreicht werden muss. Diese ersten Personen werden ab dem kommenden Dienstag im Impfzentrum auf der Luzerner Allmend geimpft. Das Impfzentrum ist jeweils von Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Frühe Registrierung von Vorteil für den Kanton bei der Organisation

Für den Kanton bedeutet die frühe Registrierung einen Vorteil beim Organisieren des vorhandenen Impfstoffs. David Dürr, Leiter Dienststelle Gesundheit und Sport sagt: «Wenn wir sehen, dass alle angemeldeten Personen über 75 Jahre geimpft wurden und noch weiterer Impfstoff vorhanden ist, können wir anfangen, die angemeldeten Personen der nächsten Gruppe gleich aufzubieten, sofern dies bis zu diesem Zeitpunkt technisch möglich ist.»

Impfwillige müssen einen amtlichen Ausweis und die Karte der Krankenkasse mitbringen, damit sie vor Ort identifiziert werden können. Ausserdem müssen Personen ihre Hochrisiko-Krankheiten vor der Impfung schriftlich belegen können. Dies etwa mit einem ärztlichen Attest.

Sobald im Kanton Luzern wieder weiterer Impfstoff zur Verfügung steht, werden die restlichen Personen ab 75 Jahren sowie weitere Personen der prioritären Risiko-Gruppe informiert, die wegen fehlendem Impfstoff noch keinen ersten Termin erhalten hatten. Sie erhalten ihren Termin per SMS zugestellt. Personen dieser beiden Risikogruppen, die nicht über ein Handy verfügen, werden zum gegebenen Zeitpunkt über die kantonale Impfhotline telefonisch kontaktiert.

Ohne Handy Hilfe für die Anmeldung zuziehen

Personen, die keinen Zugriff zur Online-Anmeldung haben, nicht über ein Mobiltelefon verfügen oder die Anmeldung aus anderen Gründen nicht selber vornehmen können, sind gebeten, beim Anmeldeprozess in erster Linie auf die Unterstützung ihres familiären Umfelds oder Bekanntenkreises zurückzugreifen. Ist dies nicht möglich, so können sich die betreffenden Personen währende den Bürozeiten bei der kantonalen Impfhotline unter der Telefonnummer 041 228 45 45 melden. Sie erhalten dort Unterstützung bei der Anmeldung.

Personen, die sich bereits jetzt zur Covid-Impfung anmelden möchten, obwohl sie sich gemäss der Impfstrategie des Bundes erst zu einem späteren Zeitpunkt impfen lassen können, erhalten nach der Anmeldung eine Bestätigung per SMS. Sie werden zum gegebenen Zeitpunkt wiederum via SMS informiert, an welchen beiden Terminen sie zur Impfung aufgeboten werden.



Personen, die einen Eintrag in den elektronischen Impfausweis wünschen, benötigen für die Anmeldung die Nummer ihrer Krankenkassen-Versicherungskarte. Sowohl die Anmeldung zur Covid-Impfung als auch die beiden Impfungen sind kostenlos.

Weiteres Impfzentrum in Willisau startet frühestens per 1. Februar

In der Festhalle Willisau wird ein weiteres kantonales Impfzentrum realisiert. Es verfügt ebenfalls über 16 Impfkabinen und hat eine Kapazität von täglich bis zu 1'000 Impfungen. Die Inbetriebnahme ist frühestens auf den 1. Februar 2021 möglich, wobei der effektive Start vom verfügbaren Impfstoff abhängig ist.



In beiden kantonalen Impfzentren wird der Covid-19-Impfstoff von Moderna verimpft, der am 12. Januar 2021 vom Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic zugelassen wurde. Der Kanton Luzern rechnet damit, dass der Grossteil der Bevölkerung voraussichtlich ab Juni geimpft werden kann. Informationen, welche Personengruppe sich voraussichtlich wann impfen lassen kann, sind auf www.lu.ch/covid_impfung zu finden.



Soweit alles gemäss Planung verläuft und der Kanton die vorgesehene Anzahl an Impfdosen zeitgerecht erhält, sollten voraussichtlich Ende Sommer bis Anfang Herbst 2021 alle Luzernerinnen und Luzerner geimpft sein, die sich impfen lassen wollen. Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements: «Unsere oberste Priorität ist es, die verfügbaren Impfdosen möglichst rasch zu verimpfen – zum Wohl und Schutz der Luzerner Bevölkerung.»



Impfstart in den Arztpraxen noch unbestimmt