Auf Teneriffa vom Vater entführt - Anna (1) und Olivia (6) sind verschwunden – Spur führt nach Afrika

Der Vater hatte den Nachmittag mit seinen Töchtern in der Familienfinca in der Ortschaft Candelaria verbracht. Am Abend brachte er sie aber nicht wie vereinbart zur Mutter zurück.

Als ihre Töchter am letzten Dienstagabend nicht zurückkamen, hatte Beatriz Zimmermann aus Teneriffa sofort ein ungutes Gefühl. Anna (1) und Olivia (6) hatten den Nachmittag bei ihrem Vater verbracht – so wie das bei der Trennung abgemacht worden war. Doch es war 21 Uhr und Tomás Antonio Gimeno (37) hatte sich nicht gemeldet. Ihr Instinkt hatte recht: Wenig später erhielt Beatriz Z. doch noch eine Nachricht von ihrem Ex: « Du wirst die Mädchen nie wieder sehen. Weder sie noch mich. » Seither fehlt vom Vater und den Kindern jede Spur.

Er lud mehrere «Gepäckstücke» auf sein Schiff

Der Vater kehrte zum Hafen zurück, liess sein Handy im Büro des Nachtwächters auflade n und reiste schliesslich um 00 .30 Uhr mit seinem Schiff ab. Gegen zwei Uhr verschickte er mehrere Whatsapp-Nachrichten an Familie und Freunde. Sie lesen sich wie Abschiedsnachrichten, der 37-Jährige g ab zu verstehen, dass er sich das Leben nehmen wird. Die Guardia Civil schrieb Tomás Antonio Gimeno in z wischen z ur internationalen Fahndung aus .

Am Tag vor der Abreise hob er 70’000 Euro ab

Am vergangenen Mittwochnachmittag entdeckte d ie Küstenwache d as verlassene Schiff des Vaters im Meer, etwa sechs Kilometer von der Küste bei der Ortschaft Güímar entfernt. An Bord befand sich niemand, die Polizei fand aber Blutspuren a u f dem Schiff u nd den Autositz der sechsjährigen Olivia im Wasser .