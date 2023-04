Bruce Willis und Co. – Promis zeigen, wie Patchwork geht

Promi-Familien : Anna Maier, Bruce Willis und Co. zeigen – so harmonisch kann Patchwork sein

Darum gehts Zusammengewürfelte Familien sind nicht selten dazu bestimmt, im Chaos zu enden.

Doch es geht auch anders, wie etwa Promis wie Anna Maier, Sylvie Meis und Bruce Willis beweisen.

20 Minuten hat die Patchwork-Paradebeispiele aus der Promiwelt für dich zusammengetragen.

Anna Maier

Als Journalistin, Moderatorin, Künstlerin und Autorin steht Anna Maier im Rampenlicht. Doch was sie abseits der Kameras selten nach aussen zeigt, ist ihre Seite als Familienmensch. So hütet die 45-Jährige ihr Privatleben bewusst wie einen Schatz. Mit ihren drei Kindern lebt Maier als Patchwork-Familie. Wer seit über sechs Jahren an ihrer Seite ist, hat die Zürcherin bislang nur umschrieben. So sei er ihr eine grosse Stütze im Alltag und wenn sie arbeite, kümmere er sich um die Kinder, verriet sie 2021 der «Schweizer Illustrierten». «Er unterstützt mich in allen Belangen und ist für die Kinder eine wichtige Bezugsperson.» Maiers älteste Tochter Anusha stammt aus ihrer ersten Ehe mit Radiomann Marc Jäggi. Ihre beiden jüngeren Kinder Julie und Nio hat Maier aus der zweiten Ehe mit dem Piloten Urs Bruggisser. Seit 2017 lebt sie nun mit ihrem aktuellen Partner zusammen.

Sylvie Meis

Die Moderatorin schwärmt aktuell in einem Interview mit der «Gala» von der neuen Partnerin ihres Ex-Mannes Rafael van der Vaart (40): «Estavana ist eine super tolle Frau. Wunderschön. Talentiert, mit einer tollen Karriere.» Sylvie betont sogar: «Wir sind richtig gute Freundinnen.» Estavana Polman (30) sei es vor allem zu verdanken, dass sich alle so gut verstünden. Nach der Trennung 2013 hatten Sylvie Meis (45) und Rafael van der Vaart lange ein angespanntes Verhältnis. Inzwischen feiern sie sogar wieder Weihnachten zusammen, wie die Moderatorin auf ihrer Instagram-Seite stolz zeigte. «Der grosse Gewinner ist Damian», freut sich Sylvie über das perfekte Patchworkglück. Der 16-Jährige lebt seit drei Jahren bei seinem Vater Rafael in Dänemark, Sylvie Meis kommt jeden Monat zu Besuch.

Oliver Pocher

Urlaub mit der aktuellen Frau, der Ex und den insgesamt fünf Kindern? Diese Konstellation ist für viele undenkbar. Oliver Pocher (45) aber genoss schon die Ferien zusammen mit Amira Pocher (30) und ihrer Vorgängerin, Alessandra Meyer-Wölden (40). Das klappt vor allem, weil Amira Pocher zwischen den entzweiten Ex-Partnern vermittelte. Im Podcast «Mama locker» verriet die Moderatorin, dass die Patchwork-Harmonie ein weiter Weg war: «Sandy ist mir echt ans Herz gewachsen. Wir haben keinen einfachen Start gehabt. Umso stolzer bin ich, dass wir jetzt dieses Verhältnis haben.» Erst im März feierte das Trio gemeinsam in Paris den Geburtstag von Alessandra Meyer-Wölden. Ein gemeinsames Bild auf Amira Pochers Instagram-Profil kommentierte sie mit dem Wort «Familie». Meyer-Wölden findet zudem: «Die Kinder sind die grossen Gewinner.»

Bruce Willis

Auch Hollywood-Stars können Patchwork-Harmonie. Das Paradebeispiel ist der Actionheld Bruce Willis (68), der fünf Töchter von zwei Frauen hat. Nicht nur die Kinder verbringen viel Zeit zusammen, auch seine Frau Emma Heming-Willis (44) und Ex-Frau Demi Moore (60) haben kein Problem damit, sich bei vielen Familienaktivitäten zu sehen. Demi postet auf ihrer Instagram-Seite häufig Bilder von den gemeinsamen Stunden.

Jennifer Lopez und Ben Affleck

JLo (53) hat aus ihrer Ehe mit Marc Anthony (54) Zwillinge, Ben Affleck (50) drei Kinder mit Jennifer Garner (50). Da gibt es sicher sehr viel zu organisieren und zu besprechen. «Wir haben gemischte Familien, doppelt so viele Leute, doppelt so viel Spass, doppelt so viel Liebe, doppelt so viele Geschenke und dreifach so viel Chaos», beschrieb die Sängerin das Patchwork-Leben auf ihrer offiziellen Internetseite «onthejlo.com». So meint sie, dass es funktioniert, weil sich die Kinder gut verstehen. Besonders die Töchter Emme (15) und Seraphina (14) gelten als beste Freundinnen. Dadurch näherten sich auch die Sängerin und Jennifer Garner an, obwohl das Verhältnis lange als schwierig galt: So besuchten sie im Januar gemeinsam eine Aufführung von Seraphina, wie «Page Six» berichtete.

