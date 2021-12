«The Masked Singer Switzerland»-Moderatorin Anna Maier hat die Nase voll von Bodyshaming

Am Mittwochabend stand Anna Maier als Moderatorin von «The Masked Singer Switzerland» wieder vor der Kamera . Gewohnt souverän führte die 44-Jährige durch die Gesangsshow. Und dafür gabs Lob aus ihrer Instagram-Community: «Habe die Sendung gesehen, alles top.» Doch statt Freude über das Feedback, kommt bei der Zürcherin Wut auf. Denn in der Nachricht, welche sie veröffentlichte, heisst es weiter: «Iss etwas, du wirkst am TV sehr schlank.»

«Es geht einfach niemanden etwas an»

«Iss was, du bist zu dünn.» Eine Aussage, die Maier sehr bewegt, wie sie in einem Folgepost offenbart: «Gegenüber einer ‹dünnen› Person wird fälschlicherweise oft angenommen, dass es ok ist. Warum?! Wenn sie dazu noch von fremden Personen ausgesprochen werden, dann fehlen mir einfach die Worte.»



Die Moderatorin ist der Meinung, es gehe niemanden, ausser die eigene Person an, ob ein Körper «zu dünn», «zu dick», «zu klein» oder «zu gross» sei. Jeder habe die Aufgabe, diesem eigenständig Sorge zu tragen. Und dabei habe keiner das Recht zu bewerten, ob dein Körper in ein Denkmuster oder Schema passe. Anna Maier selbst könne mit der Kritik umgehen und sei selbstbewusst genug. Sie weiss aber, dass nicht alle diese Selbstsicherheit haben: «Mich ärgert es wegen all den Personen, die solche übergriffigen Äusserungen persönlich nehmen, die vielleicht nicht so souverän damit umgehen können und eine Essstörung entwickeln», schreibt sie.