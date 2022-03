Folgen der Drillingsgeburt - Anna-Maria Ferchichi behandelt ihre Inkontinenz mit vaginaler Lasertherapie 

Am 11. November vergangenen Jahres hat Anna-Maria die Drillingstöchter Leonora, Naima und Amaya zur Welt gebracht.

Am 11. November wurden Bushido (43) und Anna-Maria Ferchichi (40) Eltern der Drillingsmädchen Leonora, Naima und Amaya.

Acht Kinder brachte Anna-Maria Ferchichi bereits zur Welt – sieben davon stammen aus der Ehe mit Rapper Bushido. Zuletzt hat sie eine Drillingsgeburt hinter sich. Am 11. November letzten Jahres bekam Familie Ferchichi Zuwachs von Leonora, Naima und Amaya und das Glück scheint vollkommen. Doch die Geburten hinterliessen Spuren.

Überraschend offen berichtet die 40-Jährige auf Instagram von den gesundheitlichen Problemen, die ihren Alltag prägen. Sie spricht von Beckenbodenproblemen und Inkontinenz. Themen, die ihrer Meinung nach viel zu selten angesprochen werden. Doch sie betont in der Videobotschaft: «Ich bin mir sicher, dass viele Frauen sich denken: Oh ne, kenn ich.»

«Das kann nicht wahr sein!»

Erste Veränderungen hatte sie bereits vor zehn Jahren, nach der Geburt von Tochter Aaliyah, gespürt. Als sie damals auf dem Trampolin im Garten gehüpft war, habe es sich angefühlt, «als wenn meine Gebärmutter eine Etage tiefer sitzt und irgendwie alles so nach unten drückt». Ein unbekanntes Gefühl für die damals 30-Jährige. Doch auch alltägliche Situationen bereiteten ihr Mühe in Form von Inkontinenz. «Wenn ich genossen habe und meine Beine nicht überkreuzt hatte, ist öfter mal ein bisschen in die Unterhose gegangen», berichtet sie. Daraufhin habe sie gedacht: «Das kann nicht wahr sein!»