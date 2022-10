Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi denkt über Kind Nummer 9 nach

In zwei Jahren : Anna-Maria Ferchichi denkt über Baby Nummer 9 nach

Mit acht Kindern hat das Paar alle Hände voll zu tun. Nichtsdestotrotz scheint ein Ende noch nicht in Sicht – zumindest, wenn es nach Anna-Maria geht. Bushido hingegen hat genug.

«Nicht jetzt, aber in zwei Jahren», meint sie bestimmt.

In einer neuen Doku äussert sie den Wunsch nach einem neunten Kind.

Inzwischen ist Anna-Maria Ferchichi achtfache Mama – und ein Ende mit weiterem Nachwuchs noch nicht in Sicht. Wie die 40-Jährige in der Doku «Bushido – Reset» auf RTL+ offenbart, soll Baby Nummer neun kommen. «Nicht jetzt, aber in zwei Jahren», meint sie bestimmt. Ganz zur Überraschung ihres Mannes Bushido: «Noch ein Kind?», fragt der 44-Jährige verdutzt. «Ja, ich denke, das wars noch nicht», erwidert Anna-Maria. Doch dem Rapper scheint derzeit nicht der Sinn nach weiterem Nachwuchs zu stehen: «Nein, es reicht jetzt auch mal», wendet er ab und lacht.