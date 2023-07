Anna-Maria Ferchichi hält ihre Schwangerschaft für «nicht stabil»

Es war eine Nachricht, die auch sie selbst überraschte: Anna-Maria Ferchichi ist unerwartet mit ihrem neunten Kind schwanger . Das verkündete die Ehefrau von Rapper Bushido (44) am Mittwoch auf Instagram. Doch entspannt ist sie nicht. Und auch ein Besuch beim Frauenarzt konnte ihr die Unruhe nicht nehmen. Ganz im Gegenteil: «Mir wurde Blut abgenommen. Es ist eine Fruchthöhle zu sehen, aber ein Hämatom direkt dort dran, deswegen blute ich seit Tagen auch ganz leicht. Es sieht nicht so stabil aus», berichtet sie ihren Fans in einem Story-Post auf Instagram.

Anna-Maria Ferchichi wäre mit Fehlgeburt «ganz okay»

Nachdem eine gute Freundin zufällig über Schwangerschaftssymptome geklagt hatte, sei auch der 41-Jährigen in den Sinn gekommen, dass ihre Periode längst überfällig sei. Zunächst machte sie den Stress dafür verantwortlich, doch die Ungewissheit habe sie zu einem Test bewogen, schilderte Anna-Maria in der Instagram-Story zur Schwangerschaftsverkündung. Bereits da zeigte sie sich verunsichert: «Es ist alles noch sehr früh und ich weiss, da kann alles noch passieren», meint sie und betont: «Ich bin ganz okay damit, habe acht gesunde Kinder und nehme das nun, wie es kommt.» Offen und ehrlich würde sie auch eine Fehlgeburt kommunizieren – bereits im Jahr 2014 verlor sie in der achten Schwangerschaftswoche ein Baby, weshalb sie diesen Verlust gut kenne.