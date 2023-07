Anna-Maria Ferchichi meldet sich mit traurigem Schwangerschafts-Update

1 / 7 Anna-Maria Ferchichi und Bushido leben ein Grossfamilienleben in Dubai. Instagram/anna_maria_ferchichi Erst im Februar 2022 erblickten die Drillingsmädchen Leonora, Naima und Amaya das Licht der Welt. Instagram/bush1do Nun folgt ihr achtes gemeinsames Kind. Für die 41-Jährige ist es sogar das neunte. Screenshot Amazon

Darum gehts Bushido (44) und Anna-Maria Ferchichi erwarten erneut Nachwuchs.

Das gab das Paar über seine Social-Media-Kanäle bekannt. Nun bangt es um ihr Baby.

Es ist ihr achtes gemeinsames Kind. Für die 41-Jährige ist es sogar das neunte.

Die Sorgen von Anna-Maria Ferchichi um ihre Schwangerschaft lassen nicht nach. Auf Instagram lässt sie ihre Follower teilhaben. Während die Frau von Bushido (44) aktuell in Deutschland ist, ereilten sie neue Ergebnisse zu ihrer Schwangerschaft. Auf Instagram schreibt die 41-Jährige, dass der HCG-Wert zwar gestiegen sei, «aber nur auf 2000 irgendwas. Ist zu wenig für eine intakte Schwangerschaft». Das humane Choriongonadotropin (HCG) ist ein Hormon, das sich während der Schwangerschaft bildet.

Schon vor wenigen Tagen hatte sich die achtfache Mutter darum Sorgen gemacht. «Ich weiss genau, wie sich Schwanger-sein anfühlt, ich war oft schwanger. Mein Körper ist da sehr empfindlich», sagte sie in ihrer Instagram-Story. Dazu gab es noch weitere Bedenken: «Es ist eine Fruchthöhle zu sehen, aber ein Hämatom direkt dort dran, deswegen blute ich seit Tagen auch ganz leicht. Sieht nicht so stabil aus», sagte Ferchichi. Im Verlauf des Tages werde nun geschaut, ob es sich um eine Eileiterschwangerschaft handelt. Hat sich das Ungeborene nicht in der Gebärmutter, sondern im Eileiter eingenistet, wäre es nicht mehr zu retten.

Für Bushido und seine Frau sind das niederschmetternde Neuigkeiten – auch, weil das Ehepaar derzeit nicht am selben Ort ist. Den Sommer verbringt Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern fernab der Wahlheimat Dubai im kühleren Deutschland. Auch das schreibt Ferchichi in ihrer Story zu einem traurigen Emoji: «Oh man, und das alles, während wir hier sind. Was für ein Timing.»

Anna-Maria Ferchichi und Bushido mussten Fehlgeburt bereits verkraften

Nachdem eine gute Freundin zufällig über Schwangerschaftssymptome geklagt hatte, sei auch Anna-Maria in den Sinn gekommen, dass ihre Periode längst überfällig sei. Zunächst machte sie den Stress dafür verantwortlich, doch die Ungewissheit habe sie zu einem Test bewogen, schilderte Anna-Maria in der Instagram-Story zur Schwangerschaftsverkündung. Bereits da zeigte sie sich verunsichert: «Es ist alles noch sehr früh und ich weiss, da kann alles noch passieren», meint sie und betont: «Ich bin ganz okay damit, habe acht gesunde Kinder und nehme das nun, wie es kommt.» Offen und ehrlich würde sie auch eine Fehlgeburt kommunizieren – bereits im Jahr 2014 verlor sie in der achten Schwangerschaftswoche ein Baby, weshalb sie diesen Verlust gut kenne.

Der Rapper und die Schwester von Popmusikerin Sarah Connor (43) sind seit 2011 ein Paar und seit Mai 2012 verheiratet. Sie brachte ein Kind mit in die Ehe. Im Juli 2012 wurde die erste gemeinsame Tochter geboren, es folgten Zwillinge im November 2013, ein Sohn im Sommer 2015 und die Drillingsmädchen im November 2021.

