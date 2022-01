Anna-Maria Ferchichi will nach Drillingsgeburt zehn Kilo abnehmen

Ihre Drillingsmädchen leiden derweil an Bauchschmerzen, wie Anna-Maria auf Instagram mitteilt. Das beste Heilmittel: Kuscheln und viel Körperwärme. «Ich bin so froh, dass wir ein grosser Haushalt sind mit genügend helfenden Händen, denn jedes Baby braucht Körpernähe», so die Ehefrau von Rapper Bushido (43).