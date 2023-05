Anna-Maria Ferchichi und Bushido haben drei Nannys für ihre Drillinge

Dies hat Anna-Maria in einer Instagram-Fragerunde verraten und kommt dabei aus dem Schwärmen kaum raus. «Wunderbare Frauen, habe heute erst wieder gedacht, was für ein Glück wir haben.»

Wer Kinder hat, weiss, dass es im Alltag auch mal stressig zu- und hergehen kann. So auch bei Bushido (44) und Anna-Maria Ferchichi. Das Paar hat sieben gemeinsame Kinder. Zudem hat Anna-Maria aus einer vergangenen Beziehung noch den Sohn Montry (20). Kein Wunder also, dass die Grossfamilie Verstärkung braucht. In einer Instagram-Fragerunde offenbarte die 41-jährige Influencerin nun, dass ihre Drillinge Leonora, Naima und Amaya (1) je eine eigene Nanny haben.

Anna-Maria schwärmt von ihren Nannys

Der Lobgesang über die Verbündeten in Sachen Kindererziehung darf nicht fehlen. So spricht die kleine Schwester von Sängerin Sarah Connor (43) in hohen Tönen über ihre drei Angestellten Gretchen, Gahara und Euphemia. «Wunderbare Frauen, habe heute erst wieder gedacht, was für ein Glück wir haben», so Anna-Maria.