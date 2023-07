Traurige Gewissheit: Anna-Maria Ferchichi wird «kein neuntes Baby haben»

In ihrer Instagramstory spricht Anna-Maria Ferchichi (41) erneut über ihre problematische Schwangerschaft mit Baby Nummer 9 . «Ich hatte wahrscheinlich eine Fehlgeburt», so die Frau von Bushido (44). Seit Beginn der Schwangerschaft hatte sie ein ungutes Gefühl.

Wie die achtfache Mutter erzählt, hatte sie in den letzten Tagen starke Blutungen. Deshalb geht sie davon aus, dass das Baby nicht überlebt hat. Ihr HCG-Wert sei aber wieder leicht gestiegen. Deshalb könne eine Eileiterschwangerschaft nicht komplett ausgeschlossen werden. «Ich bin nicht wirklich schlauer, ausser zu wissen, dass das Kind nicht intakt ist und wir kein neuntes Baby haben werden», meint sie in ihrer Story.

Anna-Maria Ferchichi hatte bereits eine Fehlgeburt

Nachdem eine gute Freundin zufällig über Schwangerschaftssymptome geklagt hatte, sei auch Anna-Maria in den Sinn gekommen, dass ihre Periode längst überfällig sei. Zunächst machte sie den Stress dafür verantwortlich, doch die Ungewissheit habe sie zu einem Test bewogen, schilderte Anna-Maria in der Instagram-Story zur Schwangerschaftsverkündung. Bereits da zeigte sie sich verunsichert: «Es ist alles noch sehr früh und ich weiss, da kann alles noch passieren», meint sie und betont: «Ich bin ganz okay damit, habe acht gesunde Kinder und nehme das nun, wie es kommt.» Offen und ehrlich würde sie auch eine Fehlgeburt kommunizieren – bereits im Jahr 2014 verlor sie in der achten Schwangerschaftswoche ein Baby, weshalb sie diesen Verlust gut kenne.