Anna-Maria Ferchichi wollte Rapper Bushido mit den Kindern verlassen

In «Reset» gibt das Paar Einblick in ihr gemeinsames Leben mit ihren acht Kindern.

In der am Mittwoch veröffentlichten RTL+-Serie «Reset» offenbart die 40-Jährige jetzt nämlich: «Ich könnte in Deutschland niemals ohne Personenschützer herumlaufen, das steht ausser Frage, niemals!» In der sechsteiligen Dokumentation zeigen Bushido und seine Frau ihre grössten Krisen und geben Einblicke in ihr aktuelles Leben in der Wüstenstadt. Dabei verrät das Paar auch, dass ihre Beziehung vor ihrem Umzug auf der Kippe stand.