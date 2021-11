Anna-Maria Ferchichi zeigt Bauch nach der Drillings-Schwangerschaft

Leonora, Naima und Amaya, die Drillinge von Rapper Bushido (43) und seiner Frau, erblickten am 11. November das Licht der Welt. Amaya sei mit einer Grösse von 44 cm und einem Gewicht von 1600 Gramm die Kleinste und werde derzeit in einem Wärmebettchen medizinisch versorgt, so Bushido gegenüber der «Bild».