Schweizer Promis verraten ihre Beauty-Geheimnisse

Darum gehts Gutes Aussehen ist Kapital – das wissen auch Schweizer Promis und investieren entsprechend Zeit und Geld in ihren Look.

20 Minuten hat sich nach den persönlichen Lieblingsbehandlungen und Schönheitsgeheimnissen erkundigt.

So setzt beispielsweise Fussballprofi Ana Maria Markovic auf spezielle Ernährung, Moderatorin Alexandra Maurer auf Hausmittelchen.

Auf roten Teppichen begeistern Prominente mit ihrem perfekten Auftreten: Das Gesicht strahlt, die Haut funkelt und wirkt tiefenrein. Doch auch Celebritys stecken viel Zeit in ihr scheinbar makelloses Auftreten. Eine, die dies bestens weiss, ist Beautyexpertin Jelena Dabetic. Der Zürcherin vertrauen die Schweizer Promis. So zählt sie Dominique Rinderknecht (34), Zöe Pastelle (23), Steven Epprecht (34), Manuela Frey (26) und viele weitere zu ihrem Kundenstamm. Jüngst eröffnete die Jungunternehmerin am Zürcher Paradeplatz ihr neues Studio «Tera med – physio & Beauty» und hat zu Cüpli und Aperosnacks geladen. 20 Minuten war vor Ort und hat sich nach Beautytipps umgehört.

Fussballstar Ana Maria Markovic: «Kein Blähbauch ohne Gluten»

Ana Maria Markovic (23), GC-Stürmerin in der Women’s Super League, verzichtet auf Gluten und hat so ihren Blähbauch in den Griff bekommen. Dafür isst die Profisportlerin umso mehr Gemüse. Wenn sie nicht gerade auf dem Fussballplatz steht, geht sie ins Gym. «Ich habe auch schon celluliteartige Stellen am Körper entdeckt, die sich dann als Wassereinlagerungen herausstellten. Mit Massagen konnte dem entgegengewirkt werden», so Markovic.

Schauspielerin Zoë Pastelle: «Weniger ist mehr»

Schauspielerin Zoë Pastelle (23) setzt auf ein einfaches Prinzip: Weniger ist mehr. «Wenn mich die Leute fragen, wie ich meine Haare so schön lang kriege, sage ich, dass ich wenig färbe. Egal, welche Produkte ich nutze – es gilt Qualität vor Quantität.» Auch während der Schwangerschaft geht sie regelmässig bei Jelena Dabetic zur Lymphdrainage. Die Behandlung, die entgiftend und entwässernd wirke, sei bis zur 36. Schwangerschaftswoche möglich, erklärt Beautyexpertin Jelena. Sie selbst schwört auf eine ganz besondere Ingwer-Kurkuma-Zitronen-Mischung – zunächst werden die Zutaten allesamt püriert und danach im Tiefkühler zu Eiswürfeln gefroren. Anschliessend gibt sie die Würfel in heisses Teewasser. «Das ist gut für die Haut und das Immunsystem.»

Moderatorin Alexandra Maurer: «Täglich warmes Wasser mit Apfelessig»

Moderatorin Alexandra Maurer (41) geht ihr Beautyritual gleich beim Start in den Tag an: «Ich trinke jeden Morgen warmes Wasser mit einem Esslöffel Apfelessig – das kurbelt die Verdauung und den Stoffwechsel an.» Dann gibt es auch immer mal wieder ein Glas warmes Wasser mit Zitronensaft. Das unterstütze die Verdauung und sei gut für die Haut. Dazu noch ein Credo, das sie von ihrer Mutter eingebläut bekommen hat: «Egal, wie müde du bist – abschminken, abschminken, abschminken!»

Model Carmen Meier: «Kein Alkohol mehr seit sieben Jahren»

Carmen Meier war gerade noch mit Modedesigner Yannik Zamboni bei der Fashion Week in New York, zwei Tage später stand das 72-jährige Model fit und strahlend beim Beautyevent in Zürich. Sie sei halt ein «Duracel-Häsli». Ihr Beautygeheimnis? «Ich lebe einfach mein Leben, habe nie Botox oder sonst irgendwas machen lassen.» Denn das Alter komme so oder so. «Wichtig ist, wie man sich fühlt», so Meier. Einen kleinen Trick verrät sie dann aber doch noch: «Ich rauche nicht und trinke seit sieben Jahren keinen Alkohol mehr.»

Influencerin Sara Lazarevic: «Nur Bio-Qualität»

Sara Lazarevic (35) ist Model und Zweifachmama. Dementsprechend sei der Schlaf bei ihr knapp. «Um das etwas auszugleichen, esse ich sehr viele Früchte und Gemüse und achte bei Nahrungsmitteln auf ihre Naturbelassenheit. Wenn etwas mehr als drei Inhaltsstoffe hat, dann kaufe ich es schon gar nicht», so Sara Lazarevic. Bei Heisshungerattacken greife sie zu Nüssen statt zu Süssigkeiten. Sie sei aber in der komfortablen Lage, trotz zwei Schwangerschaften nie zugenommen zu haben. Regelmässige Besuche im Gym gehören für sie zu ihrem gesunden Lifestyle dazu.