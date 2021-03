Einminütiger Vorgeschmack auf die Amazon-Dokuserie über Bushido: Der Rapper und seine Frau kündigen «total private» Einblicke an.

Ab 1. April sind Rapper Bushido (42) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (39) in einer sechsteiligen Amazon-Dokuserie zu sehen.

Über drei Jahre lang hätten er und Anna-Maria sich von Kameras begleiten lassen, so Bushido. Seine Frau ergänzt: Genau in den wohl «intensivsten» drei Jahren ihres Lebens. Demnächst erscheint auf Amazon Prime nun die sechsteilige Dokumentation über das Paar und sein Leben. «Unzensiert, ungeschönt und total privat», wie Anna-Maria verspricht. «Einmal machen wir den Vorhang auf und dann wird er aber auch wieder zugemacht.»

Bushido will seine Wahrheit zeigen

Die letzten Jahre waren waren für Bushido und seine Familie geprägt von Schlagzeilen über seinen Gerichtsprozess gegen den Abou-Chaker-Clan, Gewalt und Polizeischutz. Erst vor kurzem schilderte er unter Tränen vor Gericht, wie der Clan seine Frau und seine Kinder in Gefahr gebracht habe. «Ich weiss, dass ich meiner Verantwortung nicht nachgekommen bin», sagte er. «Ich hätte das alles schon früher beenden müssen.»

Die bewegte Zeit wird nun in der Dokuserie beleuchtet. Laut einer Pressemitteilung von Amazon bekommen die Zuschauer ab dem 1. April nicht nur «Einblicke in die Anfänge und den steinigen Aufstieg des Rappers Bushido, sondern lernen auch den Familienvater Anis ‹Bushido› Ferchichi kennen, der mit Frau und Kindern im Berliner Vorzeige-Viertel lebt».

Der Rapper selbst will damit endlich seine Sicht der Dinge darlegen. «Niemand weiss bis heute, was wir erlebt haben», schrieb er bei der Doku-Ankündigung Anfang Februar. «Jeder hat seine eigene Version in der Öffentlichkeit präsentiert, doch der, um den es ging, hat geschwiegen.» Damit sei jetzt Schluss.