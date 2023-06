GOAT-Radio: Anna Miller hört starke Frauen, die Platz einnehmen

In der GOAT-Radio-Serie «Music That Made Me» erzählen Schweizer Persönlichkeiten von Musik, die ihr Leben prägt. Journalistin Anna Miller fand Vorbilder.

Anna, was war das erste Album, das du dir gekauft hast?

Ich weiss nicht mehr, welches das erste Album war, das ich mir gekauft habe, aber ich weiss noch, dass ich mir in der Primarschule von meiner Mutter die Backstreet-Boys-CD gewünscht habe. Weil damals hörten alle Backstreet Boys. Meine Mutter kaufte mir dann eine NSync-CD…

Oje.

Ja. Wie wenn du Britney-Spears-Fan warst, und dann kauft man dir eine Christina-Aguilera-CD – das ging damals einfach nicht. Aber weil ich diese CD dann ja hatte, fing ich an, sie zu hören und wurde ein recht grosser NSync-Fan.

War das auch die Musik, die dich in jungen Jahren prägte?

Das war eher die «Bravo Hits 13» – aber nicht als CD, sondern auf zwei Kassetten. Die hörte ich rauf und runter. Das Lustige ist ja, dass ich bis heute die Lyrics dieser Songs kenne.

Zum Beispiel?

Falco – «Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. / Ja, mein Junge, das weiss ich ja! / Ich hab kein Geld und du hast kein Geld / Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt?». Als Siebenjährige diese Kokain-Geschichte zu hören, ist schon auch ein bisschen weird.

Waren das auch deine ersten Fan-Momente?

Ja, voll. Tic Tac Toe habe ich auch sehr gerne gehört – und natürlich auch DJ Bobo!

Ich erinnere mich auch, wie Scooter und Safri Duo im Fernsehen liefen und ich damals beide krass sch***** fand. Aber eine negative Erinnerung ist ja auch eine sehr intensive Erinnerung.

Hast du von denen noch mehr?

Das erste Konzert, an dem ich je war, waren die Rolling Stones. Ich muss etwa 15 gewesen sein. Mein damaliger Freund und ich sind aus Obwalden mit dem Car nach Zürich gefahren, haben die Rückfahrt verpasst und mussten dann ein Taxi nach Obwalden zahlen. Das hat so viel Geld gekostet! Daran erinnere ich mich besser als ans Konzert. Ich hab es damals aber auch einfach nicht so gefühlt mit diesen Rolling Stones, fand: Es muss die Generation meiner Eltern sein, die das irgendwie noch gut findet.

Welche Songs oder Musikerinnen und Musiker waren in deinem Leben besonders wichtig?

Am meisten hat mir die Musik von starken Frauen gegeben, die Raum eingenommen haben. Zum Beispiel eben Tic Tac Toe, aber auch Destiny’s Child und schon auch Britney Spears. Als ich zwölf oder 13 war, hab ich auch sehr intensiv Björk gehört, sie ist ja auch eine sehr besondere Frauenfigur.

Gab es einen Song, der dich besonders prägte?

«Supergirl» von Reamonn, ich fand es nämlich auch superschön, wenn Männer Frauen besungen haben und man merkte: Hier besteht Respekt für Stärke und die Frau ist nicht einfach ein Nebenprodukt in einem Musikvideo. Im Erwachsenenalter war Sia dann eine sehr wichtige Figur für mich. Mit «Chandelier» zum Beispiel.

Wie hat sie dich begeistert?

Erstens hat sie eine wahnsinnige Stimme, zweitens hat mich die Idee wahnsinnig fasziniert, dass jahrelang niemand wirklich wusste, wer das ist. Ein bisschen wie bei Spiderman: Du bist so eine krasse Musikheldin, jede und jeder kennt dich und gleichzeitig bist du nicht da. Diese Mischung aus extrem mutig und extrem verschlossen und gleichzeitig sehr selbstbewusst. Sie sagte ja ganz klar: Genau so will ich es machen – ich will präsent sein, ohne präsent zu sein. Das hat mich sehr beeindruckt.

Gibt es auch Songs, die verändert haben, wie du die Welt siehst?

Diese Zeilen aus Britney Spears’ Lied «Circus»: «There's only two types of people in the world / The ones that entertain, and the ones that observe.» Ich finde, das stimmt mega.

Ich bin ja Journalistin, aber der Song machte mir bewusst, dass ich wahrscheinlich von der Persönlichkeit her eher die bin, die nicht beobachtet, sondern eher mal in den Ring steigen will und dann halt das Risiko tragen muss, dass eine Meinung über dich gemacht wird. Und dass das nichts ist, das du ignorieren kannst. Weil du bist halt einfach so, mit allem Guten und Schlechten, dass das mit sich bringt. Britney Spears ist für mich ein Inbegriff von: Welche Rolle du im Leben auch immer hast – lerne damit umzugehen.

Gibt es einen Song, der dir Motivation oder Hoffnung gibt, wenn du dich schlecht fühlst?

Aktuell ist es «Tieduprightnow» von Parcels. So leichte Dance-Band-Songs sind oft gut. Oder sonst so richtig hart rein mit einem Lied wie «Iron» von Woodkid. So ein heroischer Soundtrack voller Kraft – so, jetzt legen wir die Rüstung an und ziehen los!

Ein Song, der dir immer Gänsehaut gibt?

«Pflumebaum» von Dachs.

Oder auch «Mein Herz» von Mine. «My Way» von Frank Sinatra.

Warum gibt dir Sinatra Gänsehaut?

«My Way» ist für mich eines der schönsten Lieder überhaupt. Auch weil ich als Kind dieses Stofftier hatte, so einen kleinen, blauen Hund, der einen Press Button hatte, und dann kam immer dieses Lied. Als Dreijährige hörte ich also immer «My Way», hatte aber natürlich keine Ahnung, was er bedeutet. Als Erwachsene sass ich dann irgendwo in Ägypten in einem Hotel und plötzlich spielte in dieser Pianobar jemand dieses Lied und ich dachte: Hey, krass, das kenne ich von irgendwo her, was ist das?

Dass ich mit einem Stofftier aufgewachsen bin, das mir jedes Mal, wenn ich es drücke, vorspielt, dass es voll okay ist, wenn ich es auf meine Art mache – ich finde das so eine grosse Liebeserklärung an ein Kind. Darum ist mir dieser Song wahnsinnig wichtig.

Gibt es eine musikalische Ära, die du gerne erlebt hättest?

Ich glaube, ich sehne mich weniger nach einer bestimmten Musik als nach einer entschleunigten Musikerfahrung. Ich würde gerne mal wieder einen Nachmittag an einen Ort in einer Zeit vor der Digitalisierung zurück. Wo man mit einer Gruppe im Auto oder auf dem Teppichboden einfach eine Kassette hört. Nicht dieses jemand klickt wieder weiter und aus welchen 7000 Möglichkeiten wählen wir jetzt aus. Sondern: Es gibt jetzt einfach das und wir hören es gemeinsam, wir hören es gleichzeitig und wir hören es zu Ende. Ich glaube, das hat auch etwas sehr Verbindendes. Dieses Gefühl hätte ich gerne wieder mal.



